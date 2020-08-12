Паспорта в форме книжечки планируют постепенно обменять на ID-карточки

Кабинет Министров одобрил законопроект, которым определяются правовые основы действия паспорта украинца в форме книжечки.

Такое решение принято на заседании правительства в среду, сообщает Правительственный портал.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, он разработан с целью внедрения следующего этапа обмена паспортов гражданина Украины в форме книжечки на паспорта в форме ID-карточки с учётом норм Закона «О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или её специальный статус».

Согласно проекту, паспорт украинца в форме книжечки является действующим до истечения срока его действия.

В тексте законопроекта предлагается определить, что срок действия паспорта в форме книжечки составляет для лиц в возрасте от 16 до 25 лет — до дня достижения лицом 25-летнего возраста, а для лиц в возрасте от 25 до 45 лет — до дня достижения лицом 45-летнего возраста при условии, что до дня вступления в силу этого документа в паспорт была вклеена в установленном порядке новая фотография по достижении лицом 25-летнего возраста, а в случае, когда паспорт был оформлен в период после достижения лицом 25-летнего возраста до дня достижения им 45 лет — фотография при оформлении паспорта.

Также предусматривается, что для лиц в возрасте от 45 лет срок действия такого паспорта является бессрочным при условии, что до дня вступления в силу этого Закона в паспорт была вклеена в установленном порядке новая фотография по достижении лицом 45-летнего возраста, а в случае, когда паспорт был оформлен после достижения этого возраста, — фотография при оформлении паспорта.

Паспорт, в котором не вклеены такие фотографии при достижении его владельцем указанного возраста, считается недействительным.

В пояснительной записке уточняется, что оформление паспорта украинца осуществляется лицам, не достигшим 18-летнего возраста, на 4 года, а лицам, достигшим 18-летнего возраста — на каждые 10 лет.

Отдельно отмечается, что каждый украинец, достигший 14-летнего возраста, обязан получить паспорт гражданина Украины, а паспорт украинца изготавливается в форме ID-карточки, которая содержат бесконтактный электронный носитель.

Как сообщала Одесса News, с 18 апреля 2018 года Центр предоставления административных услуг Одесского городского совета прекратил приём документов на вклеивание фото в паспорт гражданина Украины по достижении им 25- и 45-летнего возраста.