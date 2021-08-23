В Украине вступил в силу Закон о е-паспортах

В Украине в понедельник, 23 августа, вступил в силу закон о беспрепятственном использования электронного паспорта.

Об этом в Теlegram информирует пресс-служба Верховной Рады.

«Сегодня вступил в силу закон об электронных паспортах, который закрепляет на законодательном уровне определения е-паспорта и е-паспорта для выезда за границу и приравнивает их к физическим аналогам», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что Верховная Рада приняла соответствующий закон о внесении изменений в Закон Украины «О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или е` специальный статус» 30 марта.

Законом закрепляются на уровне закона возможности использования украинцами отражения в электронной форме информации, содержащейся в паспорте гражданина Украины в форме карточки, в паспорте гражданина Украины для выезда за границу, а также в других документах, в которых отображается информация о регистрационном номере учётной карточки налогоплательщика и/или о зарегистрированном месте жительства.

«Принятие законопроекта обеспечит возможность беспрепятственного использования гражданами Украины е-паспорта и е-паспорта для выезда за границу», — говорится в пояснительной записке.

По данным законодателей, количество граждан Украины, которые пользуются электронными паспортами через мобильное приложение портала «Дія», составляет около 4 млн человек.

Как сообщала Одесса News, в июле 2021 года Украина опустилась на две позиции в рейтинге Индекса паспортов мира и занимает 37-е место.

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