Украина в мировом рейтинге паспортов потеряла две позиции

Украина опустилась на две позиции в рейтинге Индекса паспортов мира и занимает 37-е место.

Об этом свидетельствуют данные обновлённого Индекса паспортов от компании Henley&Partners, пишет Укринформ.

Отмечается, что владельцы украинского паспорта могут путешествовать без визы или визы по прибытии в 137 стран.

«Возглавляет рейтинг Япония, её граждане могут посетить 193 страны. На втором месте — Сингапур с безвизовым доступом в 192 страны. Третье место делят Южная Корея и Германия, чьи граждане могут посетить с безвизовым доступом 191 страну», — говорится в сообщении.

Кстати. Индекс паспортов Henley&Partners ежеквартально анализирует визовые правила 227 стран и территорий мира, ранжируя их по количеству стран безвизового въезда. Рейтинг составляется более 10 лет в сотрудничестве с Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), которая поддерживает крупнейшую в мире базу туристической информации.

Позиция страны в рейтинге определяется количеством стран, в которые её граждане могут въезжать без предварительного оформления виз (без визы или с визой по прибытии). Паспорта всех рассмотренных стран — биометрические.

Как сообщала Одесса News, по состоянию на 1 июля Украина занимает последнее место в Европе по уровню счастья.

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