Украина — самая несчастная страна в Европе

Украина занимает последнее место в Европе по уровню счастья.

Об этом свидетельствуют результаты исследования World Happiness Report 2021, пишет издание ГОРДОН.

Отмечается, что соответствующую инфографику опубликовал 27 июня портал Visual Capitalist.

При среднеевропейском уровне 6,4 Украина имеет показатель 4,9.

Самой счастливой в Европе и мире оказалась Финляндия (7,8).

На всемирном уровне худшие показатели счастья у Афганистана (2,5). Страны ранжировали по ряду факторов, среди которых — ВВП на душу населения, продолжительность жизни, социальная поддержка, восприятие коррупции, недавний опыт эмоций.



Одесса News сообщала, что последний индекс счастья моряков от Mission to Seafarers довольно мрачен, поскольку пандемия COVID-19 и кризис смены экипажа затягиваются.

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