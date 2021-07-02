«Каблучный» скандал: Минобороны решило отправить на парад курсанток на каблуках

Министерство обороны Украины в четверг, 1 июля, сообщило, что на параде ко Дню Независимости на Крещатике курсантки будут маршировать в туфлях на каблуках.

О подготовке девушек к параду сообщило информагентство Минобороны АрміяInform, опубликовав соответствующие фото.

Женская «коробка» на параде на Крещатике будет представлена курсантками Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (ВИКНУ). Преподаватель университета Евгений Балабушка рассказал, что девушки тренируются дважды в день: утром с 7.30 до 8.30 и после обеда — с 15.00 до 18.00.

«В этом году, насколько мне известно, они впервые пойдут в парадной форме и без оружия. Курсантки будут идти в туфлях на каблуках. Поэтому сейчас начали тренироваться ходить в этой обуви», — рассказал Балабушка.

Одна из курсанток ВИКНУ Иванна Медведь рассказала, что девушки тренируются маршировать уже месяц, но на каблуках это делали впервые. «Это немного труднее, чем в берцах, но мы стараемся», — добавила она.

«Каблучный» скандал продолжился сегодня в стенах Верховной Рады.

Заместитель Председателя ВПУ Елена Кондратюк и народные депутаты-члены межфракционного объединения «Равные возможности» потребовали у министра обороны Андрея Тарана провести расследование идеи заставить женщин-военных шагать на военном параде на каблуках.

Кондратюк напомнила, что после 2014 года был отменён ряд ограничений, которые препятствовали женщинам проходить военную службу, благодаря чему количество женщин в армии увеличилась в разы.

«Как можно опорочить эту простую идею воодушевления? Это провести военный парад к 30-летию нашей независимости, где военные женщины должны шагать на каблуках. Этот лютый трэш, простите, мы увидели на сайте Министерства обороны. Господин министр обороны, вы так приближаете нашу армию к стандартам НАТО?», — заявила вице-спикер.

Она также призвала провести служебное расследование.

«Считайте это нашим открытым обращением — провести служебное расследование, доложить обществу, кто принял такое решение, отчитаться, сколько средств было потрачено на закупку этой обуви из наших налогов и кто понесёт материальную ответственность за это, публично извиниться за такое унижение женщин перед своей армией, женщин-ветеранов, которые с оружием в руках защищают и продолжают защищать независимость и суверенитет нашей страны «, — сказала Кондратюк.

Во время выступления Кондратюк нардепы подарили министру обороны туфли на каблуках.

Фото: Facebook, Укринформ

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