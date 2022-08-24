Максим Марченко по случаю Дня независимости вручил награды и ключи

23 августа в Одессе состоялись торжества по случаю Дня Независимости Украины.

Об этом сообщает пресс-службе Одесской областной военной администрации в Facebook.

Присутствовавшие на торжествах почтили минутой молчания память погибших, отдавших свою жизнь, защищая суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины.

«Сегодня Украина ценой жизни и здоровья сотен своих лучших сыновей и дочерей борется за право на свою независимость, на собственное мнение и на мирную жизнь. Миллионы украинцев потеряли работу, а тысячи семей – кормильцев. Но областные власти и предприниматели Одесской области не остаются в стороне, помогают и поддерживают семьи погибших героев», — отметил начальник Одесской облвоенадминистрации Максим Марченко.

По случаю 31-й годовщины независимости Украины, от имени государства и при содействии благотворительной помощи предпринимателей Одесщины, Максим Марченко вручил ключи от квартир двум семьям военнослужащих Одесского гарнизона, погибших в бою с российскими оккупантами.

«Очередную годовщину независимости мы встречаем в условиях войны. Новости о вражеских обстрелах, постоянных сигналах воздушной тревоги омрачают этот праздник. Тем не менее, мы знаем, что боремся за достойное дело, каждый на своём фронте защищает родную землю. Нас не сломает ни один враг, потому что наша сила – в нашем единстве! Вечная память павшим за нашу Независимость! Слава Защитникам Украины!», – сказал в своём приветственном слове Максим Марченко и вручил государственные награды, именные часы и благодарности представителям Одесской области разных сфер труда.

Как сообщала Одесса News, Одесская областная военная администрация призвала всех 24 августа быть особенно бдительными: соблюдать меры безопасности и по сигналу воздушной тревоги сразу идти в укрытие. Проведение массовых мероприятий по случаю Дня Независимости Украины запрещено, ведь враг непредсказуем.

Фото: ООВА

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