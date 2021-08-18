Государственными наградами отмечен труд одесских олимпийцев и их тренеров

Указом Президента Украины отмечены спортивные достижения победителей и призёров летних Олимпийских игр в Токио.

Текст Указа №361/2021 полностью публикует официальное интернет-издание Главы государства.

Среди награждённых — представители одесского региона.

Так, за достижение высоких спортивных результатов на ХХХII летних Олимпийских играх в городе Токио (Япония), проявленную самоотверженность и волю к победе, утверждение международного авторитета Украины орденом княгини Ольги II степени награждена серебряный призёр по каратэ, наша землячка Анжелика Терлюга, орденом княгини Ольги III степени — одесситка, бронзовый призёр по теннису Элина Свитолина.

За значительный личный вклад в развитие олимпийского движения, подготовку спортсменов международного класса, обеспечение высоких спортивных результатов национальной олимпийской сборной командой Украины на ХХХII летних Олимпийских играх почётного звания «Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины» удостоены Филима Михаил — тренер Элины Свитолиной и тренер по гребле, одессит Чебан Юрий.

Как сообщала Одесса News, Президент Украины провёл встречу с победителями и призёрами Олимпийских игр-2020 и их тренерами.

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