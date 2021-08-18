В Одесском районе пиротехники обезвредили бомбу времён прошедшей войны

Пиротехники ГСЧС обезвредили в Одесском районе авиационную бомбу времён Великой Отечественной войны и предостерегают население об опасности взрывоопасных предметов.

По сообщению Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области, 16 августа в Одесском районе за пределами села Великий Дальник во время проведения полевых работ местными жителями был обнаружен в поле металлический цилиндрический предмет неизвестного происхождения.

Работы немедленно были прекращены и о находке было сообщено в службу спасения.

«По прибытию специалисты группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Одесской области находку идентифицировали как авиационную бомбу времён Второй мировой войны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пиротехники провели безопасное извлечение боеприпаса и его транспортировку к месту обезвреживания.

17 августа боеприпас обезвредили путём подрыва на территории полигона.

Спасатели предостерегают граждан, что боеприпасы времён прошлых войн до настоящего времени сохраняют свою высокую боеспособность. Так, в случае подрыва подобной авиационной бомбы радиус поражения может составлять до 800 метров. Поэтому при обнаружении предметов, похожих на взрывоопасные, следует принять необходимые меры безопасности: не касаться к обнаруженному предмету; предупредить окружающих об опасности; оградить место находки; сообщить о случившемся в службу спасения, или к национальной полиции.

Как сообщала Одесса News, в июне 2021 года в Одесской области спасатели подорвали больше 20 тысяч боеприпасов, обнаруженных на затонувшей со времён Великой Отечественной войны 1941-1945 годов немецкой баржи «Теодорих».

Кстати. С начала года группой пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ДСНС Украины в Одесской области изъято и уничтожено 27 913 единиц боеприпасов времён прошлых войн, которые представляли опасность для населения.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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