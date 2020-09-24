В Одесской области ликвидированы 35 артснарядов прошедшей войны

В Службу спасения поступило сообщение от местного жителя о том, что он за пределами села Марьяновк Березовского района Одесской области во время прогулки в поле нашёл неизвестные предметы, похожие на мины.

Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, по прибытию на место вызова спасатели обнаружили и изъяли из земли 10 миномётных мин калибра 82 мм, 2 миномётные мины калибра 60 мм, 11 артснарядов калибра 45 мм, 12 артснарядов калибра 37 мм. Всего 35 единиц взрывных устройств времён Великой Отечественной войны.

В этот же день пиротехники вывезли 1 артснаряд калибра 76 мм 75-летней давности, найденный в районе села Новая Долина Овидиопольского района.

Отмечается, что все артснаряды были уничтожены пиротехниками в специально отведённом месте.

Как сообщала Одесса News, 29 августа 2020 года во время проведения тренировочного погружения специалистов спасательно-водолазной станции на центральном городском пляже в г.Черноморск Одесской области на расстоянии 30 метров от берега была обнаружена мина времён прошедшей войны.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области