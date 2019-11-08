Одесские пиротехники ликвидировали «эхо» прошедшей войны

В Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в ряде мест Одесской области выявлены артснаряды и мины времён Второй мировой войны.

Об этом сообщает сайт Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

Так, в Беляевском районе за пределами с. Радостное найден 1 артснаряд калибра 51 мм, в Овидиопольском районе в с. Прилиманское — 1 артснаряд 76 мм, а в Белгород-Днестровском по ул. Победы обнаружена противотанковая мина ТМ-46. Все взрывоопасные предметы относятся к временам Великой Отечественной войны.

Отмечается, что 6-7 ноября пиротехники аварийно-спасательного отряда специального назначения изъяли и уничтожили все предметы, представлявшие опасность, в специально отведенных местах.