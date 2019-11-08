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Одесскому любителю камер видеонаблюдения «светит» 5 лет

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В Одессе правоохранители задержали злоумышленника, причастного к ряду краж камер видеонаблюдения в центре города.

Об этом сообщает Приморский отдел полиции в Одессе.

«Молодчик похищал с фасадов коммерческих зданий наружные камеры видеонаблюдения, чем причинил владельцам ущерб на сумму примерно пятьдесят тысяч гривен», — говорится в сообщении.

Отмечается, что выйти на след правонарушителя удалось оперативникам Портофранковского отделения полиции. У задержанного была изъята часть похищенного имущества, которое он не успел продать.

Всего на счету 28-летнего жителя Одессы шесть фактов имущественных преступлений. Ему уже сообщили о подозрении по ч.2 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

За содеянное вору грозит до пяти лет лишения свободы.

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