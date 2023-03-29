В Одесской области в ссоре убит один человек и ранен другой

В Одесской области мужчина из-за ссоры убил одного человека и едва не лишил жизни другого. Полицейские задержали злоумышленника и привлекают его к уголовной ответственности.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

События происходили 26 марта в Измаильском районе, где местный житель нанёс ножевые ранения двум односельчанам, от которых один скончался на месте совершения преступления, а за жизнь другого борются врачи.

Полицейские установили, что вечером 43-летний фигурант встретил у магазина 35-летнего знакомого, с которым имел давний семейный конфликт, и его 21-летнего товарища. Старшие по возрасту мужчины, вспомнив обиды, снова поссорились и разошлись.

«Но находившийся в нетрезвом состоянии злоумышленник пошёл домой за ножом и вернулся в поисках обидчика. По дороге он встретил молодого человека, нанёс ему удар в живот и пошёл дальше искать его старшего по возрасту друга. Мужчину злоумышленник нашёл дома у его знакомой и нанёс ему несовместимые с жизнью многочисленные ножевые ранения брюшной полости, от которых тот погиб», — сообщает полиция детали преступления.

О случившемся полицию известила владелица домовладения, где было совершено преступление. Позже служба «103» проинформировала полицию о госпитализации с улицы молодого человека, находящегося в реанимационном отделении местной больницы в крайне тяжёлом состоянии.

«Допросив свидетелей обоих событий и разобравшись в ситуации, правоохранители «по горячим следам» разыскали злоумышленника. Мужчина был ранее судим за совершение краж, грабежей и умышленное убийство. Уволился с места лишения свободы несколько лет назад условно-досрочно. Свою причастность к содеянному он возражать не стал. Фигуранта задержали по месту жительства. Там же изъяли возможное орудие совершения преступления и другие доказательства причастности гражданина к противоправным действиям. При наличии достаточной доказательной базы, полицейские под процессуальным руководством Измаильской окружной прокуратуры сообщили мужчине о подозрении в завершённом покушении на убийство, а также в убийстве, то есть умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершённом лицом, ранее совершившим умышленное убийство. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Согласно санкции статьи, правонарушителю грозит лишение свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы», — рассказала старший следователь Измаильского районного отдела полиции Татьяна Злобина.

Как сообщала Одесса News, в марте 2023 года 58-летнему жителю Подольского района Одесской области вынесен приговор суда за умышленное убийство жены — 7 лет лишения свободы.

Фото: ГУ НП в Одесской области

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