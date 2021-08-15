Трагедия на улице Генуэзской в Одессе: 3-летний карапуз выпал из окна

Полицейские устанавливают обстоятельства гибели 3-летнего мальчика в Приморском районе Одессы.

По сообщению Нацполиции в Одесской области, предварительно установлено, что ребёнок выпал из окна квартиры на третьем этаже многоэтажки на улице Генуэзской.

Для установления обстоятельств трагедии на месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального отдела полиции.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».

Одесса News информировала в декабре 2020 года о выпадении из окна пятого этажа дома, что в Суворовском районе Одессы, на улице Красной в Лузановке, 9-летнего мальчика.

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