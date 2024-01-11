В Киеве обнаружили мёртвыми экс-замгенпрокурора и её дочь

В Киеве 10 января обнаружили мёртвыми бывшего заместителя генерального прокурора Ольгу Колинько и её дочь Ярославу.

Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах написали «Интерфакс-Украина», «Украинская правда» и ZN.UA.

По данным источников, тела женщин были без признаков насильственной смерти, их квартиры были закрыты изнутри. Предварительно, умерли они в разное время: мать – около двух месяцев назад, дочь – примерно три недели назад.

Тела передали на судебно-медицинскую экспертизу, в результате которой будут установлены причины смерти и приняты дальнейшие процессуальные решения.

ZN.UA пишет, что Ольгу Колинько обнаружили 10 января, когда работники ЖЭК в присутствии полиции взломали двери жилья. Их вызвали соседи из-за того, что накануне по стояку начала течь вода, а владельцы двери не открывали.

Известно, что 71-летняя Колинько уже много лет тяжело болела и на улицу не выходила. За ней ухаживала дочь, которую обнаружили мёртвой в соседней квартире, также принадлежавшей семье.

Ольга Колинько занимала должность заместителя генерального прокурора Украины дважды: в 1993–2000 годах и в 2003–2005 годах. В 2001–2003 годах она возглавляла комитет по борьбе с организованной преступностью и коррупцией при президенте Леониде Кучме.

В своё время Ольга Колинько была одним из главных следователей по громкому делу бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко, который был, наконец, осуждён в США и в Украину никогда не возвращался. А ещё Колинько вела дела против экс-вице-спикера Александра Ткаченко, депутата Ефима Звягильского, личного помощника председателя Верховной Рады Александра Мороза и других политиков.

Больше всего Колинько известна как гонитель экс-генпрокурора Святослава Пискуна, который некоторое время был её непосредственным руководителем. Она обвиняла его в параллельной коммерческой деятельности во время работы на посту генерального прокурора.

Ольге Михайловне Колинько неоднократно прочили пост Генерального прокурора Украины, но главное кресло ГПУ она так никогда и не заняла.

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