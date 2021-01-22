В Украине за сутки — 5 348 случаев коронавируса

В Украине по состоянию на 22 января лабораторно подтверждено 1 182 969 случаев COVID-19, из них за истекшие сутки – 5 348.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«5 348 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 22 января 2021 года. В частности, заболели 164 ребёнка и 225 медработников«, — говорится в информации.



Также за последние сутки госпитализированы 1 900 человек; произошло 163 летальных случая, вызванных коронавирусом; выздоровели 14 239 человек; осуществлено тестирований за сутки — 43 593 (в том числе методом ПЦР — 23 410, методом ИФА — 20 183).

Отмечается, что за всё время пандемии в Украине заболели 1 182 969 человек; выздоровели 928 969 человек; летальных исходов — 21 662; проведено ПЦР-тестов — 6 057 828.

За последние сутки наибольшее количество подтверждённых случаев зарегистрировано в Киеве (507), Днепропетровской (414), Львовской (370), Запорожской (350) и Киевской (313) областях.

В Одесской области — 287 новых случаев COVID-19.

Как сообщала Одесса News, за предыдущие сутки в Украине было зафиксировано 5 583 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, при этом умер 241 пациент.