В Одессе фура на ходу потеряла контейнер

В Одессе, на Балковской, у проезда под Глухим мостом, с полуприцепа грузовой автомашины «Volvo» свалился контейнер.

Об этом сообщили в патрульной полиции.

Отмечается, что 60-летний водитель фуры Volvo неправильно рассчитал габариты машины и груза, проигнорировал установленный у тоннеля знак «Движение грузового транспорта запрещено» и попытался протиснуться под арку, но неудачно. Контейнер зацепился за свод тоннеля, упал и опрокинулся.

Патрульные инспекторы вызвали автокран, чтобы поднять груз, который блокировал движение автомобилей и трамваев под мостом.

На водителя грузовика составлен админпротокол по ст.124 КУоАП (нарушение правил дорожного движения).

Как сообщала Одесса News, по решению Киевского районного суда Одессы взят под стражу на 60 суток без права внесения залога 30-летний водитель «Mercedes-benz», который 2 января сбил 33-летнего велосипедиста и попытался скрыть преступление, спрятав погибшего в багажник.