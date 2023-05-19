Одесский патрульный разоблачён на взятке

В Одессе разоблачён сотрудник роты тактико-оперативного реагирования Управления патрульной полиции в Одесской области на коррупции.

По информации Одесской областной прокуратуры, полицейский, узнав, что у его знакомой погиб маленький сын, выпавший из окна многоэтажки, решил заработать на горе семьи, потребовав от женщины 1000 долл. США взятки, чтобы «решить» вопросы со следователем о закрытии уголовного производства по факту гибели малыша и не привлечении её к ответственности за злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребёнком.

Отмечается, что патрульного задержали при получении части неправомерных средств в размере 600 долларов США.

«Полицейскому сообщено о подозрении по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства», — говорится в сообщении.

Решаются вопросы избрания меры пресечения и отстранения от занимаемой должности.

Как сообщала Одесса News, в мае 2023 года начальник одного из отделов Управления патрульной полиции в Одесской области разоблачён на взятке за беспрепятственную перевозку крупногабаритного груза в сопровождении правоохранителей.

Фото: Одесская облпрокуратура

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