Дело владельца одесского «Инфоксводоканала» забрал у НАБУ Печерский суд Киева

Печерский районный суд столицы обязал Генпрокурора определить новую подследственность в производстве относительно попытки подкупа за 5 млн долл. США руководства НАБУ и САП и передать дело от НАБУ к другому правоохранительному органу.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в Facebook.

«Печерский райсуд столицы удовлетворил жалобу стороны защиты и обязал генпрокурора определить новую подследственность в производстве относительно попытки подкупа за 5 млн долл. США руководства НАБУ и САП, чтобы те закрыли дело по подозрению экс-министра экологии. Расследование по делу завершено ещё в начале декабря, после ознакомления с материалами, его должны направить в ВАКС», — говорится в сообщении.

В НАБУ утверждают, что судебное решение Печерский райсуд принял «с нарушением подсудности», без участия прокурора САП, текст указанного постановления в САП не поступал, его нет также и в Едином государственном реестре судебных решений.

«Вместе с тем, известно, что материалы дела уже направлены в Киевский апелляционный суд, а запрашиваемое решение вопреки закону выдано представителю Офиса Генерального прокурора, который не может участвовать в процессуальных действиях», — утверждают в НАБУ.

Отмечается, что прокуроры САП обжаловали решение в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда (который вправе рассматривать дела по топ-коррупции), и дело уже назначено к апелляционному рассмотрению.

В НАБУ заявили, что «такие решения суда, как и выполнение его руководством Генпрокуратуры, являются незаконными, поскольку закон прямо запрещает передавать дела НАБУ в другие органы досудебного расследования».

В свою очередь, в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) заявили: «Учитывая изложенное, усматривается заинтересованность отдельных адвокатов, подозреваемых и суда реализовать уже отработанную в других резонансных делах схему по незаконной передаче уголовных производств, отнесенных к исключительной подследственности Национального антикоррупционного бюро Украины, в другие правоохранительные органы».

В САП уточнили, что досудебное расследование в указанном уголовном производстве завершено еще 1 декабря 2020 года.



Как сообщала Одесса News, 12 июня 2018 года детективы НАБУ задержали группу лиц, которые пытались передать 5 млн долл. взятки руководству антикоррупционных органов для закрытия уголовного производства против экс-министра экологии при Януковиче Николая Злочевского, которое осенью 2019 года Генпрокуратура передала в НАБУ. Злочевского подозревают в присвоении, растрате имущества (ч. 5 ст. 191 УК), отмывании денежных средств, полученных преступным путём (ч. 3 ст. 209 УК), так называемое «Дело Бурисмы».

Среди задержанных — первый заместитель начальника ГУ ГПС в Киеве, один из руководителей группы компаний, аффилированной со Злочевским, и бывший руководитель одного из департаментов ГФС Украины, доверенное лицо Злочевского.

Лицам сообщено о подозрении и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

1 июля Злочевскому сообщено о подозрении в организации предоставления взятки руководителям САП и НАБУ в размере 5 млн долл.

10 августа Злочевского объявили в розыск.