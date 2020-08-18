ВАКС заочно арестовал владельца одесского «Инфоксводоканала»

17 августа Высший антикоррупционный суд Украины заочно избрал меру пресечения экс-министру экологии, владельцу компании-арендатора одесского водопровода «Инфокс» Николаю Злочевскому.

Об этом в ходе брифинга заявил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, отмечает Укринформ.

«Суд избрал заочную меру пресечения — такую, как содержание под стражей, — именно нашему фигуранту. Это дополнительная информация к объявлению в розыск», — сказал Холодницкий.

Отмечается, что 10 августа Злочевского объявили в розыск. Он скрывается от органов досудебного расследования, которые подозревают его в совершении преступления, предусмотренного частью 4 ст.369 УК Украины — «предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу». В качестве места исчезновения указана Одесса.

Как сообщала Одесса News, в июне 2018 года руководители НАБУ и САП заявили, что Злочевский через посредников пытался передать им 6 миллионов долларов США за закрытие дела о незаконном обогащении. Экс-министру инкриминируют завладение средствами стабилизационного кредита Нацбанка, который выдавался на «РеалБанк», и легализации этих средств.

«Я уверен, что мы это дело закончим в сроки досудебного расследования, поскольку доказательства собраны надлежащим образом», — заявил Холодницкий.

12 июня 2020 года детективы НАБУ задержали группу лиц, которые пытались передать эти 6 млн долл. взятки руководству антикоррупционных органов. Среди задержанных — первый заместитель начальника ГУ ГПС в Киеве, один из руководителей группы компаний, аффилированной с бывшим министром экологии и природных ресурсов времён президента Януковича, и бывший руководитель одного из департаментов ГФС Украины, доверенное лицо экс-министра экологии.

Злочевский занимал должность министра экологии и природных ресурсов в правительстве Николая Азарова с июля 2010 по апрель 2012 года. В конце 2014 года он покинул Украину, а в начале 2015 года стало известно, что Генпрокуратура объявила его в розыск по подозрению в незаконном обогащении.

В январе 2015 года ГПУ объявила его в розыск. Осенью 2016 года с сайта МВД была снята информационно-статистическая карточка о розыске экс-министра. Информация о прекращении розыска была внесена на основании присланного из Генпрокуратуры постановления об отмене государственного розыска Злочевского.