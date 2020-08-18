Что будет со стадионом «Черноморец» после смены его хозяина

Американская компания Allrise Capital — новый владелец стадиона «Черноморец» — заявила, что обязуется сохранить стадион как объект спортивной инфраструктуры Украины.

По информации «Экономической правды», новые хозяева одесского стадиона планируют зарабатывать от проведения на нём матчей, продажи билетов и организации разнообразных мероприятий.

«Такие спортивные объекты зарабатывают от проведения матчей, продажи билетов, аренды помещений, культурных и развлекательных событий. Стадион также будет участвовать в социальных проектах Одессы и Украины», — заявили представители компании.

Отметим, что комплекс зданий и сооружений, который купила Allrise Capital, кроме самой футбольной арены, включает также отель общей площадью 9 817 квадратных метров.

Учитывая легализацию игорного бизнеса в Украине, в СМИ распространялась информация, что комплекс могли купить для переоборудования отеля под казино. В компании же эту версию не подтверждают.

«Казино и игорный бизнес? Скорее всего, этого не будет — мы всегда учитываем социальную составляющую своей деятельности и как наш бизнес влияет на жизнь людей», — заявили в компании.

В Allrise Capital также подтвердили, что один из акционеров — Владимир Евсеев. Он живёт и работает в США после эмиграции из РФ.

В пресс-офисе американского инвестора также рассказали о планах компании относительно футбольного клуба «Черноморец», который проводит свои домашние матчи на одноимённом стадионе.

«Футбольный клуб «Черноморец» — это легендарная часть истории Одессы, это жизнь и душа одесситов. Мы это понимаем и не можем вот так взять и выбросить историю Одессы на улицу.

Мы ведём переговоры с руководством клуба. И пока они продолжаются, клуб, конечно же, будет принимать домашние матчи на стадионе «Черноморец», — пояснили в Allrise Capital.

В компании подчеркнули, что в случае достижения договорённости с нынешним владельцем клуба Леонидом Климовым о передаче команды, готовы в дальнейшем финансировать надлежащее содержание и развитие клуба.

«Компания предварительно оценивает такие дополнительные инвестиции около 10 млн долларов на начальной стадии развития с перспективой дальнейшего увеличения».

По словам пресс-службы, уже ведутся переговоры по привлечению таких ведущих мировых консультантов в области спорта, как Deloitte Sports Advisory, Revolution Sports и 451 FC.

Как сообщала Одесса News, одесский стадион «Черноморец» продали 22 мая 2020 года с 17-й попытки за 193 млн грн.

Стартовая цена составила 139 млн 895 тыс гривен. Это на 89 млн меньше, чем во время предыдущих торгов, которые неудачно прошли 13 мая.

Впервые стадион попытались продать в мае прошлого года за 1 млрд 139 млн грн, но за всё это время не нашлось ни одного желающего приобрести имущественный комплекс. таким образом, стадион продали меньше на 946 млн 895 тысяч от первоначальной цены.

Кроме футбольной арены, гостиницы, фитнес-центра, паркинга и другой недвижимости покупатель получил оставшиеся от обанкротившегося бывшего владельца стадиона — «Имэксбанка» — требования по 40 кредитным договорам, в которых арена выступала залоговым имуществом.