Вслед за Россией Китай объявил о регистрации вакцины от COVID-19

Китай сообщил о регистрации своей первой вакцины против нового коронавируса.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на агентство Xinhua.

Патент на вакцину от COVID-19 выдало Национальное управление интеллектуальной собственности КНР. Разрабатывала вакцину команда исследователей под руководством Чен Вэя, научного сотрудника Института военной медицины.

В марте вакцина стала первой в Китае, с которой было разрешено начать клинические испытания.

Согласно выводам исследователей, вакцина демонстрирует хорошую иммуногенность как у мышей, так и у морских свинок, и способна вызвать сильную клеточную и иммунную реакцию организма за короткий промежуток времени. Её можно быстро изготовить в больших масштабах, чтобы использовать в борьбе с пандемией COVID-19.

Сейчас вакцина прошла клинические испытания фазы 1 и фазы 2, которые подтвердили её безопасность и эффективность.

На прошлой неделе в России сообщили о разработке «достаточно эффективной» вакцины «Спутник V». Президент Путин объявил, что первые дозы этого препарата проверены на его собственной дочери. Исследованиями занимались врачи московского Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалии, которые заявили, что вакцина проходит третью фазу клинических исследований.

ВОЗ, профильные международные организации и экспертные круги уже успели поставить под сомнение готовность и эффективность российской антикоронавирусной вакцины и предостерегли от спешки в исследованиях.

Вчера Франция присоединилась к мнению ВОЗ, о чём заявила министр культуры этой страны Розелин Башло.

«У меня имеются большие сомнения, что российская вакцина может начать действовать в сентябре», — сказала она, отметив, что французские специалисты обеспокоены новой вспышкой COVID-19.

Кстати, по состоянию на утро 18 августа, Франция занимает 20-ю позицию в мире (Украина — 31-ю) по количеству заболевших коронавирусом: 219 029 случаев, в том числе 30 429 смертельных.

Всего в мире зарегистрированы 22 049 457 случаев заражения (+230 498 за сутки) коронавирусом, 14 791 869

(+226 689) переболевших коронавирусом выздоровели.

Об этом сообщает Worldometers.

Лидерами по количеству больных COVID-19 в мировой статистике являются США, Бразилия и Индия.

В общем, коронавирусную инфекцию зафиксировали в 213 странах и территориях.

С начала пандемии COVID-19 из жизни ушли 777 440 человек (+4 326 за истекшие сутки).

Как сообщала Одесса News, исследователи из Канады и США утверждают, что вылечить коронавирус можно будет с помощью радиотерапии.