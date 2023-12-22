Аудит Одесского центра психического здоровья завершился увольнением директора

Одесский областной центр психического здоровья в ближайшее время получит нового руководителя.

Об этом сообщил начальник Одесской облгосадминистрации Олег Кипер.

Глава ООГА проинформировал, что по результатам инициированных облгосадминистрацией в конце октября проверок в Одесском областном центре психического здоровья открыт ряд уголовных производств, директор Оксана Денисенко подала заявление на увольнение.

«Контракт разрываем, сейчас будем определяться с другой кандидатурой. Непонятные закупки, непонятное отношение к военным… Проблемы с ремонтом, проблемы с питанием, проблемы с охраной – очень много вопросов было», — сказал Кипер.

Руководитель ОГА отметил, что когда вступил в должность, был удивлён тем фактом, что в Овидиополе и Раздельной, где население составляет 50-70 тысяч, состояние больниц было «намного лучше, чем в Одессе».

«Денег, которые они получают от министерства, хватает обеспечить цикл лечения больного и даже немного сэкономить на какие-то потребности. Что касается Одессы, у меня вызывает удивление. Уже произошли определённые кадровые изменения, они продолжатся», — отметил он.

В качестве примера Кипер привёл смену руководства в областном центре экстренной медицинской помощи, в котором за 9 месяцев потратили годовой бюджет, потому что за 100 км ездили заправлять машины «скорой». «Машины «скорой» не должны возить канистры вместо людей. Мы были вынуждены выделить им дотации, потому что этот год необходимо закрыть», — подчеркнул руководитель области.

Кроме того, по его словам, от пациентов было много нареканий на отсутствие медикаментов в каретах «скорой». В настоящее время проверка в нескольких пунктах приема показала, что лекарства в саквояжах медиков уже есть. Новый руководитель «экстренки» совместно с ОГА провёл успешные переговоры с международными партнёрами и снабдил 50 машин «скорой» зимней резиной благодаря донорским средствам.

ОГА также ищет доноров для проведения реконструкции детской областной больницы.

«Медицина в Одесской области — это постоянный контроль, удивление и работа», — подытожил глава облгосадминистрации.

Как сообщала Одесса News, в одесском жилмассиве «Радужный» сотрудники ТЦК и СП для «отлова» призывников использовали машину скорой помощи, выделенной благотворительным фондом для обслуживания прифронтовой зоны.

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