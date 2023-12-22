В командовании «Юг» разобрались с отловом призывника: «Это была одесская шутка»

Оперативное командование «Юг» провело проверку по поводу ситуации, произошедшей в ЖК «Радужный» в Одессе, вызвавшей широкий общественный резонанс.

Одесса News и другие СМИ проинформировали о распространившемся видео с фиксацией попытки военных насильно посадить в автомобиль скорой помощи мужчину якобы для отправки в Территориальный центр комлектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

По результатам проверки и в рамках служебного расследования, проведённого Оперативным командованием «Юг», относительно ситуации с использованием транспортного средства специального назначения в инциденте, было установлено, что «сотрудники ТЦК не участвовали в событиях, отражённых в соцсетях», — информирует в Facebook ОК «Юг».

«Разбор обстоятельств показал, что несознательная гражданка попросила своего знакомого, военнослужащего одной из бригад, выполняющей боевое задание на востоке Украины, «напугать мобилизацией» своего супруга, с которым находится в бракоразводном процессе и не может прийти к согласию в разделе имущества. Военный поддался уговорам женщины и во время выполнения задач по доставке (сопровождению) в медицинские учреждения раненых и больных бригады в г. Одесса, в нарушение установленных требований и порядка, уговорил сослуживцев принять участие в «запугивании гражданина мобилизацией», которое было осуществлено с использованием служебного специального транспорта», — объясняет ситуацию ОК » Юг».

Отмечается, что «пока служебное расследование продолжается, устанавливается степень вины каждого участника данного события по превышению служебных обязанностей, в ЕРДР внесены сведения об уголовном правонарушении. Специальный автомобиль вернулся в бригаду, где применяется по назначению».