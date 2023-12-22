На юге Украины Силы обороны сбили три российских истребителя Су-34

Силы обороны днём 22 декабря сбили на юге Украины три российских истребителя Су-34.

Об этом в Telegram сообщил Командующий Воздушными силами Вооружённых сил Украины Николай Олещук.

«Продолжаем серию постов под рубрикой «Вечного полёта, братья». Ночью 22 декабря 2023 года на куске сбитого Shahed с серией «Ы» получил послание от оккупантов: «Сдохните суки», – отметил Олещук, прикрепив фото фрагмента вражеского дрона с соответствующей надписью, сделанной захватчиками.

Командующий Воздушными силами назвал это «отличной идеей» и предложил оккупантам «ответ» от ВСУ.

«Сегодня в полдень на южном направлении – минус три российских истребителя-бомбардировщика Су-34! Вечного полёта, «братья»! Всем спасибо за боевую работу! Вместе – к победе!» – подчеркнул Олещук.

Как информировала Одесса News, по данным Генштаба ВСУ, страна-оккупант Россия потеряла в Украине 324 самолёта и 324 вертолёта с начала полномасштабного вторжения. Таким образом, теперь количество уничтоженных российских самолётов увеличилось до 327.

Фото и инфографика: Николай Олещук/Telegram

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