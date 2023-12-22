Скандал в Одессе: Вскрылись новые факты «отлова» призывников сотрудниками ТЦК

В одесском жилмассиве «Радужный» люди в военной форме ВСУ схватили на улице мужчину и пробовали затолкать его в машину скорой помощи, однако его спутнице удалось отбить нападение.

Видео инцидента облетело все одесские СМИ.

Мешавшая похищению женщина даже умудрилась залезть в автомобиль людей в военном, после чего те отпустили обоих.

Вечером этого же дня в областном территориальном центре комплектации подтвердили факт нарушения военнослужащими использования специальной машины, а также незаконного использования силы. Назначена служебная проверка.

На втомобиле военкомовских похитителей символика Красного Креста и наклейка организации UUF — United Ukraine Fellowship, занимающейся закупкой реанимобилей для госпиталей прфронтовой зоны.

В самой организации утверждают, что не передавали ни одного автомобиля центрам комплектации — исключительно боевым подразделениям и медицинским учреждениям. Сейчас в UUF пытаются понять, какая из их машин попала в объектив, и заявили, что «глубоко встревожены» тем, что машину скорой помощи, которую благотворители передали, чтобы спасать раненых военнослужащих, используют работники одесского военкомата для отлова призывников.

«Мы тут все в шоке! Мы собирали деньги и отправляли ту машину на фронт, а не чтобы отлавливать людей на улице!» — заявили представители организации.

Они отметили, что «никакой ТЦК не присылал запросы и не получил ни одной машины непосредственно от нас».

Кстати, в ноябре этого года в одесском микрорайоне «Радужный» уже случался конфликт с людьми в форме. Тогда мужчину, который якобы отказывался взять повестку, силой посадили в микроавтобус, надев наручники. Автомобиль окружили местные жители, требовавшие отпустить мужчину. Со временем сотрудники Государственного бюро расследований заявили, что расследуют насильственные действия сотрудников областного военкомата и правоохранителей.

Одесса News информировала, что в декабре 2023 года правоохранители разоблачили военнослужащего, работавшего в одном из территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК) в Одессе и за деньги «помогавшего» мужчинам призывного возраста избежать военной службы.

В июле 2023 года Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назначил нового начальника Одесского облвоенкомата — Александра Охрименко — вместо уволенного Евгения Борисова, у которого обнаружена дорогостоящая недвижимость в Испании.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy