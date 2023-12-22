На границе с Польшей, Румынией, Словакией и Венгрией на въезд в Украину — тысячи фур

На западной границе Украины на въезд в нашу страну в очередях стоят тысячи грузовых автомашин.

Об эторм сообщает спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Отмечается, что на границе с Польшей на въезд в Украину в очередях стоят 4 тысячи грузовиков. По информации польских пограничников, по состоянию на 21 декабря ожидали в очередях 3900 грузовиков: «Шегини» — 900, «Рава-Русская» — 630, «Краковец» — 590, «Ягодин» — 1760.

На границе с Румынией в сторону Украины в направлении КПП «Порубное» ожидает проезда 900 грузовых фур.

На границе со Словакией в сторону Украины в направлении пункта пропуска «Ужгород» ожидало проезда 370 грузовиков, а со стороны Венгии на въезд в Украину на направлении пункта пропуска «Тиса» — 550 грузовиков.

Пограничники также сообщили, что за сутки 21 декабря западные границы Украины с ЕС и Молдовой (в Черновицкой области) пересекли 92 тысячи человек и 19 тысяч транспортных средств. Из Украины за прошедшие сутки выбыли 47 тысяч человек. 29 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные преследовали в другие страны ЕС и Молдовы.

В Украину за минувшие сутки проследовали 45 тысяч человек, 40 тысяч из них – граждане Украины.

«Оформлено 88 грузовиков с гуманитарной помощью. За попытку незаконного пересечения государственной границы Украины задержаны 19 человек», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала о переговорах вице-премьера по вопросам восстановления – министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова и нового министра инфраструктуры Польши Дариуша Климчака в Варшаве по разблокированию границы.

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