Кубраков встретился с польским коллегой: удастся ли им снять блокаду грузовиков

Вице-премьер по вопросам восстановления – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков и новый министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак провели первую встречу в Варшаве.

Об этом Александр Кубраков сообщил 21 декабря в Facebook.

«Обсуждали несколько вопросов транспортной сферы, но главная тема – разблокирование границы. Мы представили ключевые цифры и аналитические данные грузовых перевозок украинскими и польскими перевозчиками, которые свидетельствуют: проблем, о которых говорят протестующие, на самом деле нет», – подчеркнул Кубраков.

По его словам, сейчас сторонам важно прийти к единому пониманию цифр и данных по перевозкам и доле рынка, которые занимают украинские и польские перевозчики.

Кубраков напомнил, что в условиях блокады портов автотранспортные перевозки стали для Украины ещё важнее: они обеспечивают критически важный импорт для Украины и поддерживают экспортную логистику. Значительную их часть занимает перевозка горючего, гуманитарных грузов, зерна.

«Подняли вопрос создания отдельной электронной очереди для пустых фур на «Ягодин – Дорогуск». Мы предлагали это раньше – мы сделали. С понедельника регистрация в отдельную очередь началась, однако, очевидно, влияние этого решения увидеть невозможно, ведь граница заблокирована полностью (за сутки из Ягодина выехало три грузовика!)», – написал министр.

Кубраков поблагодарил коллег из нового польского правительства «за открытый диалог и готовность вместе решать проблемы».

«Планируем на этой неделе прийти к общей позиции уже в Киеве вместе с представителями правительства Польши… Работаем над тем, чтобы экспорт и импорт мог свободно двигаться через нашу границу», – заявил министр.

Одесса News информировала, что со 2 мая по 15 сентября действовал запрет на свободные поставки украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника в Польшу, Болгарию, Венгрию, Румынию и Словакию. Эмбарго ввели из-за того, что фермеры из Польши и других стран выходили на акции протеста. Аграрии жаловались, что украинское зерно оседает в странах и его не экспортируют дальше, из-за чего резко упали закупочные цены на зерновые.

15 сентября Еврокомиссия отменила запрет на воз украинской агропродукции. Как отметили в Еврокомиссии, Украина согласилась принять меры (включая, например, систему лицензирования экспорта) в течение 30 дней, чтобы избежать скачков цены на зерно. Несмотря на решение Еврокомиссии, Польша, Венгрия и Словакия в одностороннем порядке продлили запрет импорта украинского зерна.

18 сентября в Минэкономики Украины сообщили, что Украина начала судебную процедуру из-за запрета на ввоз украинского зерна в Польшу, Словакию и Венгрию. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 19 сентября заявил, что Киев предлагает партнёрам компромисс, и пригрозил Польше и Венгрии запретом на ввоз их товаров в Украину.

21 сентября в Минагрополитики Украины сообщили, что Украина и Польша договорились выработать план взаимодействия по экспорту украинского зерна. 24 сентября Дуда заявил, что его страна поможет Украине нарастить экспорт зерна, но свой рынок оставит закрытым.

27 сентября в украинском Минэкономики заявили, что Украина отзовёт свои иски в ВТО в ВТО против Польши, Венгрии и Словакии после того, как Киев получит гарантии отсутствия ограничений на экспорт украинского зерна в будущем. В начале октября Украина поставила иски «на паузу».

Переговоры Украины и Польши на границе в ноябре 2023 года для разблокирования пунктов пропуска грузового транспорта не принесли результата.

В декабре на несколько дней блокада пункта пропуска «Ягодин – Дорогуск» на границе Украины и Польши была прекращена.

Президент Владимир Зеленский 19 декабря назвал «выживанием» для Украины блокаду Польшей на ввоз украинского зерна.

За время блокирования границы уже скончались 3 водителя, ожидавших в Польше возможности въехать в Украину.

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