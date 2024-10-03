Одессу посетила группа итальянских парламентариев

Мэр Одессы Геннадий Труханов встретился с группой итальянских парламентариев под председательством вице-президента Палаты депутатов Джорджо Муле, возглавляющего итальянскую секцию группы межпарламентского сотрудничества Италия–Украина.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

На встрече также присутствовал Посол Итальянской Республики в Украине Карло Формоза.

В ходе диалога было отмечено, что Италия патронирует восстановление Одессы и парламентарии приехали, чтобы лично ознакомиться с городом и его достопримечательностями, а также оценить масштабы разрушений и определить конкретные потребности в восстановлении. Это позволит лучше понять, какие ресурсы и поддержка необходимы для эффективной реконструкции и реставрации.

Также стороны обсудили перспективные сферы для привлечения инвестиций, в частности, такой может стать культура.

Итальянцы уверены и живут по принципу, что нельзя стирать историю, какой бы она ни была.

«История развивается, поэтому нужно взрослеть вместе с ней и принимать разные её моменты. В Италии многие оперы написаны во времена фашизма, строились дома. Но это не повод не посещать их и тем более сносить. Искусство никому не принадлежит. Оно принадлежит миру!», – выразил общее мнение делегации Муле.

Депутаты Италии выразили солидарность с городским головой и одесситами по сохранению наследия, в частности, благодаря которой Одесса стала литературным городом ЮНЕСКО.

Рассчитывает на помощь Италии и председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер.

«Помощь больницам региона, реконструкция оросительных систем, восстановление объектов культурного наследия – эти темы обсудили на встрече с группой депутатов Парламента Итальянской Республики», — написал он в Telegram.

«На предварительной встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Итальянской Республики в Украине мы передали проект по восстановлению Одесской областной детской клинической больницы. Сегодня итальянская сторона уже дала согласие на восстановление одного из корпусов медучреждения. Также изучается вопрос о помощи в реконструкции систем орошения в регионе. Юг нашей области и некоторые регионы Италии имеют схожий климат, поэтому опыт и наработки итальянцев в сфере мелиорации очень ценен для нас», — проинформировал глава ООГА.

Одесса News информировала, что 11 июня 2024 года на полях Международной конференции по вопросам восстановления Украины (Ukraine Recovery Conference – URC2024) в Берлине Украина и Италия подписали Меморандум о партнёрстве по послевоенному восстановлению Одессы и Одесской области.

Фото: «Одесса», ООГА/Telegram

Видео: «Одесса»

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