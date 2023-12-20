Зеленский: «Я не тряпка какая-то»

Президент Украины Владимир Зеленский назвал «выживанием» для страны блокаду Польшей на ввоз украинского зерна.

«Я благодарен польскому народу, но поймите меня. Ну я не тряпка какая-то. Я защищаю интересы своего государства во время войны», сказал Глава Украинского государства на пресс-конференции 19 декабря, которая транслировалась в Facebook Офиса Президента.

Зеленский поблагодарил Польшу, польское общество и президента Анджея Дуду за поддержку Украины, которая подверглась полномасштабной российской агрессии.

«Я считаю, что мы – братья, – ответил президент Украины на вопрос польского журналиста. – Вы нам помогали, как вы могли, а мы стояли за вас. За вашу независимость. И стоим, как можем. И у меня мощные были, были отношения с вашим кабинетом министров».

А потом, продолжил Зеленский, была блокада украинских границ.

«Поймите, это не бизнес во время войны. Блокада наших границ. Это было выживание. У нас не было тогда коридора, свободного, независимого черноморского коридора, по которому можно было вывозить зерно… И когда сказали о компромиссе, а в чём компромисс? Компромисс не всем нам выжить? Вывезти это зерно?.. Нам сказали – ок, мы не будем продавать зерно в Польшу, или ещё… Ок, дайте вывезти! Но апрель, послушайте, с апреля по сентябрь. Ну это было очень сложно», – подчеркнул Президент.

По словам Зеленского, Украина из-за запрета Польшей на ввоз украинского зерна потеряла «сотни миллионов долларов».

«Мы потеряли часть урожая. Мы всё теряли ежедневно. И ежедневно меня спрашивали внутри государства наши фермеры: «У нас заминированы поля – а как хотя бы вывезти хоть что-то?», – отметил Президент.

После этого Украина и Польша «начали терять политические отношения», добавил он.

«Я благодарен вашему народу, но поймите меня. Ну я не тряпка какая-то. Я защищаю интересы своего государства во время войны, и я сказал: «Просто дайте нам вывезти, и нам не дали вывезти». И это было неправильно. Один господин, а другой на земле работает, так не может быть», – сказал Зеленский.

По его словам, в польском обществе «все это знают – что это была политика».

«Политические выборы чиновников, которые проиграли. И я был уверен, и тогда говорил руководству вашего государства, я говорил: «Вы проигрываете эту политику, вы проигрываете сами себе». Наши люди не должны страдать, это не о деньгах», – указал Зеленский.

Президент Украины выразил надежду на разрешение вопроса с блокадой вывоза украинского зерна новым правительством Польши.

Для справки. Со 2 мая по 15 сентября действовал запрет на свободные поставки украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника в Польшу, Болгарию, Венгрию, Румынию и Словакию. Эмбарго ввели из-за того, что фермеры из Польши и других стран выходили на акции протеста. Аграрии жаловались, что украинское зерно оседает в странах и его не экспортируют дальше, из-за чего резко упали закупочные цены на зерновые.

15 сентября Еврокомиссия отменила запрет на воз украинской агропродукции. Как отметили в Еврокомиссии, Украина согласилась принять меры (включая, например, систему лицензирования экспорта) в течение 30 дней, чтобы избежать скачков цены на зерно. Несмотря на решение Еврокомиссии, Польша, Венгрия и Словакия в одностороннем порядке продлили запрет импорта украинского зерна.

18 сентября в Минэкономики Украины сообщили, что Украина начала судебную процедуру из-за запрета на ввоз украинского зерна в Польшу, Словакию и Венгрию. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 19 сентября заявил, что Киев предлагает партнёрам компромисс, и пригрозил Польше и Венгрии запретом на ввоз их товаров в Украину.

21 сентября в Минагрополитики Украины сообщили, что Украина и Польша договорились выработать план взаимодействия по экспорту украинского зерна. 24 сентября Дуда заявил, что его страна поможет Украине нарастить экспорт зерна, но свой рынок оставит закрытым.

27 сентября в украинском Минэкономики заявили, что Украинаотзовёт свои иски в ВТО в ВТО против Польши, Венгрии и Словакии после того, как Киев получит гарантии отсутствия ограничений на экспорт украинского зерна в будущем. В начале октября Украина поставила иски «на паузу».

Переговоры Украины и Польши на границе в ноябре 2023 года для разблокирования пунктов пропуска грузового транспорта не принесли результата.

В декабре на несколько дней блокада пункта пропуска «Ягодин – Дорогуск» на границе Украины и Польши была прекращена.

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