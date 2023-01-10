Американцы передадут Украине ракетные системы VAMPIRE

Американская компания L3Harris Technologies получила контракт от Пентагона на сумму $40 миллионов на поставку 14 ракетных систем VAMPIRE на базе пикапов для укрепления оборонных усилий Украины.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-релиз компании.

Отмечается, что портативный комплект VAMPIRE позволит сухопутным войскам Украины сбивать беспилотники противника и защищаться от наземных угроз врага. Системы, заказанные Пентагоном, созданы для предоставления критически важных защитных средств, которые помогут защититься от атак на гражданскую инфраструктуру.

«С августа мы инвестировали в закупку, испытание и сертификацию, поэтому производство VAMPIRE может начаться без промедления. Мы стремимся поддерживать стратегического партнёра США с надёжным потенциалом, поскольку народ Украины продолжает защищать свою страну и защищать свою независимость», – заявили в компании.

Для справки. Ракетные комплексы VAMPIRE будут установлены на автомобили, которые предоставит правительство США. Они будут оснащены новейшим датчиком прицеливания WESCAM MX-10 RSTA, который позволит оператору установки быстро и точно поражать цели.

Контракт предусматривает, что первые четыре комплекса должны быть готовы к середине, остальные десять – к концу 2023 года.

Как сообщала Одесса News, Президент США Джо Байден 5 января провёл телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, во время которого он сообщил своему немецкому партнёру, что США намерены поставить Украине боевые машины пехоты Bradley.

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