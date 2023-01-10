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В Одесском оперном готовят концерт для детей «Новогодние колокольчики»

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14 января, в субботу, Одесский национальный академический театр оперы и балета приглашает юных зрителей на концерт «Новогодние колокольчики».

Стоимость билетов от 150 гривен. Их можно купить здесь.

«Новогодние колокольчики» — это концерт, в котором примут участие детский хор «Жемчужина Одессы» и «Зёрнышко». Вместе с ними выступит и камерный оркестр театра.

Такой союз творческих коллективов обещает сделать мероприятие волшебным и незабываемым приключением, которое проникнет в самую душу.

Приходите к 12 часам и наслаждайтесь!

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