В Одесском оперном готовят концерт для детей «Новогодние колокольчики»

14 января, в субботу, Одесский национальный академический театр оперы и балета приглашает юных зрителей на концерт «Новогодние колокольчики».

Стоимость билетов от 150 гривен. Их можно купить здесь.

«Новогодние колокольчики» — это концерт, в котором примут участие детский хор «Жемчужина Одессы» и «Зёрнышко». Вместе с ними выступит и камерный оркестр театра.

Такой союз творческих коллективов обещает сделать мероприятие волшебным и незабываемым приключением, которое проникнет в самую душу.

Приходите к 12 часам и наслаждайтесь!

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