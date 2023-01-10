Торговля-2022: лидер в экспорте товаров — морской транспорт

Лидером в экспорте товаров по итогам прошлого года стал морской транспорт с 53,86 млн. тонн.

Об этом в Facebook сообщает Мининфраструктуры Украины.

Отмечается, что на втором месте – железная дорога (33,73 млн тонн), а на третьем – автомобильный транспорт (12 млн тонн).

Всего в 2022 году Украина экспортировала почти 99,8 млн. тонн товаров и импортировала – более 30,34 млн. тонн товаров. Стоимость экспорта составила почти 44,2 млрд долл., а импорта – более 54,5 млрд дол.

Что касается импорта товаров в 2022 году, то треть их в Украину привезли международные автомобильные перевозчики.

Более 30 млн. тонн импортных товаров за прошлый год было доставлено в Украину в целом, из них почти 11 млн. тонн – грузовиками.

Объём импорта наиболее стремительно увеличивался с марта по май. В настоящее время отрасли удалось вернуться к объему международных автомобильных грузовых перевозок, которые Украина имела до полномасштабного вторжения России.

С мая до последнего дня года объём импортных товаров, ввезённых в страну автотранспортом, постоянно и постепенно увеличивался.

На втором месте по объёму ввезенного в страну импорта железная дорога (9,89 млн. тонн), а на третьем морской транспорт (7,16 млн. тонн).

Ключевыми факторами нормализации торговой логистики в 2022 году стали:

заключение с ООН и Турцией «Зерновой инициативы», позволившей разблокировать порты Большой Одессы

подписание Соглашения о либерализации грузовых автомобильных перевозок из ЕС

развитие пограничной инфраструктуры, в частности, увеличение пропускной способности существующих автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска, а также открытие новых

наращивание грузоперевалки в портах Дунайского портового кластера.

Как сообщала Одесса News, 17 млн тонн агропродукции отправили порты Большой Одессы для стран Африки, Азии и Европы с 1 августа 2022 года.

Инфографика: Мининфраструктуры

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