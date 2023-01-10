Больничные, декретные и страховые выплаты теперь осуществляет Пенсионный фонд

С 1 января 2023 года больничные, декретные и страховые выплаты осуществляет Пенсионный фонд.
Об этом напоминает одесситам Главное управление Пенсионного фонда Украины в Одесской области.
«С 1 января 2023 года вступил в силу Закон Украины от 21.09.2022 № 2620-ІХ, которым предусмотрено, что Фонд социального страхования ликвидируется путём присоединения к Пенсионному фонду Украины, к которому переходят все права и обязанности ФСС», — говорится в сообщении.
Теперь Пенсионный фонд Украины будет выплачивать:
- пособие по временной потере трудоспособности («больничные»);
- пособие по беременности и родам («декретные»);
- пособие на захоронение застрахованным лицам, в том числе пострадавшим на производстве;
- единовременные и ежемесячные страховые выплаты потерпевшим на производстве, членам их семей.
Отмечается, что несмотря на изменение органа, осуществляющего страховые выплаты, размеры этих выплат для граждан сохраняются, а размер некоторых даже увеличивается.
Для решения вопросов, относящихся к этим выплатам, рекомендовано пользоваться личным кабинетом на вебпортале Пенсионного фонда Украины или обращаться к специалистам любого сервисного центра Главного управления Пенсионного фонда Украины в Одесской области.
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