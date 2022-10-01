Зарплаты и пенсии: что меняется в Украине с 1 октября

С 1 октября в Украине вырастут минимальные заработная плата и пенсия.

Об этом ПФУ сообщил на своей странице в Facebook.

В частности, сообщается о перерасчётах пенсионных выплат в связи с изменением размера минимальной заработной платы с 6 500 грн до 6 700 грн.

Так, с 1 октября минимальный размер пенсии по возрасту у пенсионеров, достигших возраста 65 лет и старше и имеющих страховой стаж не менее 35 лет для мужчин, не менее 30 лет для женщин, составит 2 680 грн.

Кроме того, с 1 октября получателям пенсии, которым исполнилось 70 лет, устанавливается ежемесячная компенсационная выплата в размере до 300 грн (в пределах 10 340,35 грн) до достижения ими 75 лет.

В ПФУ подчёркивают, что эта ежемесячная компенсационная выплата устанавливается независимо от вида пенсии, закона, согласно которому назначена пенсия, продолжительности страхового стажа и от факта работы.

Также с 1 октября для пенсионеров, которым исполнилось 70 лет, устанавливается минимальная пенсия на уровне 3 тыс. грн при наличии полного страхового стажа или пропорционально приобретённому страховому стажу. Тем лицам, у кого размер пенсионной выплаты с учётом надбавок, повышений, других доплат к пенсии, установленных законодательством (кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной), не достигает 3 тыс. грн, будет устанавливаться доплата к пенсии в сумме, которой не хватает до указанного размера.

Вырастут с 1 октября 2022 года и минимальные размеры «военных» пенсий по инвалидности. В частности, минимальные пенсии для людей с инвалидностью в результате войны в зависимости от группы инвалидности и воинского звания составят от 4396 грн до 6532,50 грн. Для других – в зависимости от группы инвалидности и звания – от 4 186 грн до 5 986,50 грн.

Увеличится также размер Единого социального взноса (ЕСВ). С 1 октября он составит 1474 гривни (22% от 6700 грн).

Сейчас это касается преимущественно работодателей, которые начисляют ЕСВ на зарплаты наёмных работников. ФЛП, которые также обязаны платить ЕСВ, были освобождены от этого требования с 1 марта 2022 года до прекращения войны, а также в течение следующих 12 месяцев. Впрочем, они могут делать это добровольно для зачисления страхового стажа.

Кроме того, с 1 октября 2022 года вырастут штрафы за нарушение трудового законодательства, так как их размеры привязаны к размеру минимальной зарплаты.

Как сообщала Одесса News, Кабинет Министров принял постановление, которым передал полномочия по подготовке выплатных документов и проведению финансирования выплат субсидий и льгот Пенсионному фонду Украины.

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