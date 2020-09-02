С 1 сентября в Украине пересчитаны выплаты неработающим пенсионерам

В связи с увеличением размера минимальной заработной платы с 1 сентября текущего года Пенсионный фонд Украины пересчитал выплаты для 1,6 миллиона неработающих пенсионеров, достигших возраста 65 лет и имеющих страховой стаж 35 лет (мужчины) и 30 лет (женщины).

Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда Украины.

В частности отмечается, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон Украины № 822—ІХ «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год», принятый Верховной Радой на внеочередной сессии 25 августа 2020 года, предусматривающий с 1 сентября увеличение минимальной заработной платы с 4 723 до 5 000 гривен.

В ПФУ информируют, что такое изменение является основанием для увеличения минимального размера пенсии по возрасту для неработающих пенсионеров, достигших возраста 65 лет и имеющих страховой стаж 35 лет мужчины и 30 лет женщины.

Таким образом, минимальный размер пенсии для пенсионеров, которые имеют полный страховой стаж, возрастет с 1 889,20 грн (4 723 грн х 40%) до 2 000 грн (5 000 грн х 40%).

«Перечислены пенсии 1,6 млн пенсионеров. Пенсию в новых размерах пенсионеры начнут получать с сентября 2020 года», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что для работающих пенсионеров перерасчёт пенсий с использованием нового показателя минимальной заработной платы осуществляется после увольнения с работы или прекращения ими предпринимательской деятельности.