Одесса в День рождения подняла свой Флаг

2 сентября на Думской площади состоялась торжественная церемония поднятия флага Одессы по случаю празднования 226-й годовщины со дня основания города.

В торжественной церемонии приняли участие руководство города и области, Почётные граждане Одессы, представители Министерства иностранных дел Украины, народные депутаты Украины, депутаты Одесского городского совета, официальные делегации и представители дипломатического корпуса, почётные гости.

В честь иностранных гостей на Думской площади прошёл парад флагов стран, которые принимают участие в праздновании.

Всех одесситов и участников торжественной церемонии поздравил Одесский городской голова Геннадий Труханов.

«Вот уже 226 лет день рождения Одессы объединяет людей всех возрастов, национальностей и вероисповеданий независимо от места их проживания. Я желаю, чтобы ничто и никогда не мешало нам всем вместе ежегодно отмечать этот праздник нашего города и дарить многочисленные подарки, которые делают Одессу лучше и красивее, а нас с вами — счастливее! Я искренне поздравляю всех с праздником и желаю крепкого здоровья, любви, благополучия, а также успехов во всех благих начинаниях!» — сказал Геннадий Труханов.

В завершение на Думской площади выступил оркестр Военно-Морских Сил Украины.

Фото: «Одесса»