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Как Одесса отметит свой День рождения

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2 сентября Одесса отметит 226-ю годовщину со дня основания города.

По случаю памятной даты распоряжением Одесского городского головы утверждён план мероприятий. п

В 12:00 – открытие мемориальной стены в Преображенском парке с именами первых одесситов — основателей, строителей города и порта.

В 12:30 запланировано торжественное открытие новой входной группы в Одесский зоопарк.

В 20:00 в Летнем театре Городского сада состоится показ спектакля «Белая акация».

Завершится празднование Дня города традиционным гала-концертом на Потёмкинской лестнице (19:00) и праздничным фейерверком.

Кроме того, в течение дня в разных районах города запланированы различные праздничные ивенты.

По традиции, Одесский городской голова поздравит первого новорождённого и всех малышей, появившихся на свет в роддомах города 2 сентября.

ПЛАН мероприятий по празднованию Дня города Одессы в 2020 году

з/п
Заходи
 Місце проведення Дата та час проведення
 1.
 Прем’єра художнього фільму «Одеські Толсті… Хто вони?». Зустріч із творцями стрічки
  Одеська кіностудія

(Французький бул., 33)
 28 серпня 2020 року
16.00
2.
Чемпіонат м. Одеси з велосипедного спорту-маунтенбайку
Траса здоров’я
(велодром «Глечик»)
29 серпня – 02 вересня 2020 року
3. Свято Київського району «Сонячна Одеса» Меморіал героїчної оборони Одеси 411-ї берегової батареї (вул. Дача Ковалевського, 119А)
30 серпня 2020 року
16.00
4. Урочисте відкриття представництва Центру надання адміністративних послуг Одеської міської ради у Суворовському районі міста Одеси просп. Добровольського, 106
31 серпня 2020 року
12.00
5. Відкриття меморіальної дошки одеському поету, автору одеських шлягерів Морісу Бенімовичу
ІІ Християнське кладовище
31 серпня 2020 року
12.00
6.
Онлайн-виставка дитячих фоторобіт                   «Одеса – улюблене місто»
Соціальні мережі Фейсбук, Інстаграм, Ютуб (#Одесаулюбленемісто)
31 серпня – 05 вересня 2020 року
7. Свято першого дзвоника у закладах загальної середньої освіти міста
Заклади загальної середньої освіти міста
01 вересня 2020 року
8. Проведення єдиного тематичного уроку «Історія Одеси: минуле та сьогодення»
Заклади загальної середньої освіти міста
01 вересня 2020 року
9.
Свято Приморського району «Ах, Одеса»:

— святковий концерт за участю дитячих творчих колективів;

— проведення творчих майстер-класів;
— виставка «handmade»
Літній театр (Міський сад)
01 вересня 2020 року
10.
Свято Малиновського району «Люблю тебе, моя Одесо»
парк ім. Горького
(вул. Космонавтів, 17в)
01 вересня 2020 року
11. Святково-розважальна онлайн-програма «Одеса – місто сонця» (фестиваль дитячих відеороликів, майстер-класи, інтелектуальні ігри, конкурси малюнків, відеоекскурсії, фотофлешмоби) Офіційні вебсайти закладів освіти міста, соціальні мережі Фейсбук, Інстаграм, відеохостинг Ютуб
01-05 вересня 2020 року
12. Традиційне покладання Почесними громадянами міста Одеси квітів до пам’ятників:

— Й.М. Дерибасу;
— Г.Г. Маразлі;
— Отаману Головатому;
— М.С. Воронцову;
— засновникам Одеси;
— Дюку де Рішельє
вул. Дерибасівська
вул. Маразліївська
Старобазарний сквер
Соборна площа
Катерининська площа
Приморський бульвар
02 вересня 2020 року
08.30
13.
Урочиста церемонія підняття прапора міста Одеси
Думська площа
02 вересня 2020 року
10.00
14.
Урочисте відкриття нових імен на Алеї Зірок міста Одеси
вул. Ланжеронівська
 02 вересня 2020 року

11.00
15. Відкриття меморіального музею-стіни у парку Преображенський
парк Преображенський
(вул. Новощіпний ряд, 27/1)
02 вересня 2020 року
12.00
16. Відкриття вхідної групи до Одеського зоопарку з боку парку  Преображенський
(вул. Новощіпний ряд, 27/1)
02 вересня 2020 року
12.30
17. Публікація відеопривітань до Дня міста Одеси від мерів поріднених міст, делегації яких не зможуть відвідати Одесу в умовах карантинних обмежень Офіційний вебсайт Одеської міської ради,  сторінка департаменту міжнародного співробітництва та маркетингу Одеської міської ради у соціальній мережі Фейсбук
02 вересня 2020 року
18. Свято Суворовського району за ініціативою громадської організації «Дбайливе серце»
Центральна алея у гідропарку «Лузанівка»
02 вересня 2020 року
15.00
19. Свято Суворовського району за ініціативою громадської організації «Одеські зірки»
Площа біля фонтану на Кримському бульварі ріг вул. Академіка Заболотного
02 вересня 2020 року
16.00
20. Гала-концерт на Потьомкінських сходах

Святковий феєрверк
Потьомкінські сходи
 02 вересня 2020 року    19.00
21.
Вистава «Біла акація»
Літній театр (Міський сад)
02 вересня 2020 року
20.00
22. Урочисте привітання міським головою Трухановим Г.Л. першого новонародженого та всіх немовлят у пологових будинках, які народилися 2 вересня
Пологові будинки міста Одеси
03 вересня 2020 року
(за окремим графіком)
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