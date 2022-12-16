В Одесском театре музкомедии премьера оперетты «Принцесса цирка»

18 декабря в Одесском академическом театре музыкальной комедии им. М. Водяного премьерный показ постановки оперетты по одноименному произведению Имре Кальмана «Принцесса цирка».

Сюжет постановки разворачивается вокруг молодой девушки, которая отвергает ухаживания состоятельного, но пожилого и влиятельного поклонника. Разгневанный отказом мужчина решается отомстить девушке за причинённые страдания и находит для этого самое сильное оружие – любовь. Мужчина отправляет к непокорной красавице Мистера Икс под видом богатого жениха. Девушка влюбляется, но впереди её ждёт шокирующая правда. Не будем раскрывать все сюжетные линии, ведь о том, какой выбор сделала героиня и как смирилась с правдой лучше посмотреть, посетив театр.

Оперетта в 2-х действиях.

Воодушевляющая музыка, яркие костюмы, заводные танцы, загадочные фокусы и невероятные трюки воздушных акробатов приковывают к себе внимание и дарят сильные позитивные эмоции. Прекрасно и органично дополняет постановку подтанцовка с ярким и красивым гримом: пёстрые краски на лицах и изображения сердец на щеках, как нельзя лучше передают эмоциональный фон спектакля, в котором серьёзные вещи подаются с лёгкостью и непринуждённостью. В некотором роде эта постановка напоминает нашу жизнь, где минорные ноты одновременно перекликаются с мажорными, а серьёзные вещи иногда прячутся за несерьёзным фасадом.

Продолжительность спектакля 2 часа 45 минут.

Язык исполнения — русский с украинскими субтитрами.

Спектакль без использования фонограммы.

Рекомендованный возраст для просмотра — от 10 лет.

Приходите к 15 часам.

Билеты стоимостью от 100 гривен можно купить здесь.

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