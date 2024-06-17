Культурный центр UNION в Одессе подсказал, где находится ключ к яркому сексу

Выставка живописи Ярослава Войцеховского «Ощущение» проходит в Международном культурном центре UNION.

Новая серия работ художника исследует взаимосвязь пополнения ресурсного состояния личности через практику древнего японского искусства шибари, согласно канонам которого систему связывания партнёра считают ключом к яркому сексу.

«Метафорически, в определённых обстоятельствах мы нередко бываем «связаны» по рукам и ногам, однако в реальности подобная обездвиженность способна обнажить у нас новейшие и неизведанные грани, — пишется в аннотации к выставке. – Выход за пределы зоны комфорта: страхи, узлы, скованность, подвешенное состояние и, наконец, увольнение. Когда взаимодействие со всем внешним миром сводится к опыту тактильного контактного перформанса между Мастером и Моделью – это эстетика безопасности, основанная на полном доверии к другому».

На выставке также представлены ранние работы художника, это еще не познавшие связывание ню.

Собранные на выставке средства будут направлены на гуманитарную помощь жителям Никополя.

Адрес: ул.Троицкая, 43. Экспозиция размешается в подвальном пространстве Freedom pop up store.

Фото Александра Синельникова

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