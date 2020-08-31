2 сентября в Одессе изменится движение транспорта

В связи с празднованием Дня города Одессы 2 сентября вносятся изменения временного характера в схемы движения городского общественного транспорта.

Об этом предупредил Департамент транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского горсовета на официальном сайте города.

Так, с 31 августа до 18:00 4 сентября будет временно ограничено движение автотранспорта на эстакаду Морского вокзала (монтаж-демонтаж сцены).

С 17:00 1 сентября до 00:00 3 сентября будет временно прекращено движение автотранспорта по ул. Пушкинской (от ул. Дерибасовской до ул. Ланжероновской), ул. Ланжероновской (от ул. Пушкинской до ул. Екатерининской).

На время проведения праздничных мероприятий с 8:00 2 сентября до 00:00 3 сентября будет приостановлено движение автотранспорта по ул. Екатерининской (от ул. Ланжероновской к Екатерининской площади) и Сабанееву мосту от ул. Гоголя.

С 11:00 до 14:00 2 сентября ограничивается движение автотранспорта по ул. Мечникова, на отрезке между пер. Высоким и ул. Мясоедовской.

На эстакаде Морского вокзала с 13:00 2 сентября до 00:00 3 сентября ограничивается движение транспорта, кроме служебного автотранспорта организаторов и участников гала-концерта.

Также с 17:00 2 сентября до 00:00 3 сентября будет прекращено движение автотранспорта по ул. Приморской (от Военного спуска к Таможенной площади), ул. Канатной угол Карантинного спуска, ул. Бунина угол Польского спуска.

2 сентября с 16:30 будет организована работа транспорта по следующим схемам движения:

троллейбусного маршрута № 10

— в направлении движения к Пересыпскому мосту — от ул. Пушкинской на ул. Греческую, ул. Ришельевскую (конечная остановка троллейбусного маршрута № 9);

— в направлении движения к ул. Инглези — от конечной остановки троллейбусного маршрута № 9 (ул. Ришельевская) по ул. Ришельевской до ул. Жуковского и далее по маршруту.

— в направлении движения к Пересыпскому мосту — от ул. Пушкинской на ул. Греческую, ул. Ришельевскую (конечная остановка троллейбусного маршрута № 9); — в направлении движения к ул. Инглези — от конечной остановки троллейбусного маршрута № 9 (ул. Ришельевская) по ул. Ришельевской до ул. Жуковского и далее по маршруту. Автобусных маршрутов №№ 110, 120, 190:

— в направлении движения к ж/м «Котовского» — от ул. Польской на ул. Жуковского, ул. Екатерининскую, ул. Ланжероновскую, ул. Гаванную, Военный спуск, ул. Приморскую и дальше по маршрутам;

— в направлении движения к железнодорожному вокзалу — от ул. Приморской на Военный спуск, ул. Гаванную, пер. Маяковского, ул. Преображенскую, ул. Бунина, ул. Польскую и дальше по маршрутам.

— в направлении движения к ж/м «Котовского» — от ул. Польской на ул. Жуковского, ул. Екатерининскую, ул. Ланжероновскую, ул. Гаванную, Военный спуск, ул. Приморскую и дальше по маршрутам; — в направлении движения к железнодорожному вокзалу — от ул. Приморской на Военный спуск, ул. Гаванную, пер. Маяковского, ул. Преображенскую, ул. Бунина, ул. Польскую и дальше по маршрутам. Автобусного маршрута № 210:

— в направлении движения к Пересыпским мостам — от ул. Пушкинской на ул. Жуковского, ул. Екатерининскую, Ланжероновскую, Гаванную, Военный спуск, ул. Приморскую и далее по маршруту;

— в направлении движения к ул. Левитана — от ул. Приморской на Военный спуск, ул. Гаванную, пер. Маяковского, ул. Преображенскую, ул. Бунина, ул. Ришельевскую и далее по маршруту.

Работа транспорта будет организована до 01:00 3 сентября;

трамвайных маршрутов: №№ 3, 5, 7, 12, 10, 13, 28;

троллейбусных маршрутов: №№ 3, 7, 8, 9;

автобусных маршрутов: №№ 145, 148, 185, 20.

Для обеспечения доставки одесситов и гостей города к месту жительства после окончания гала-концерта на Потёмкинской лестнице будет организована целевая подача автобусов по направлениям:

— в направлении движения к ж/м «Котовского» (по просп. Добровольского и ул. Семёна Палия). Место дислокации автобусов — ул. Приморская (от Морвокзала до Военного спуска);

— в направлении движения к ж/м «Таирова», ж/м «Черемушки» (по ул. Космонавтов, просп. Небесной Сотни, ул. Ак. Королёва, Люстдорфской дороге).

Место дислокации автобусов — ул. Приморская (от Морвокзала до пл. Таможенной).

Одесса News разместила программу празднования 226-й годовщины со дня основания города.