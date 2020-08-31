2 сентября в Одессе изменится движение транспорта

В связи с празднованием Дня города Одессы 2 сентября вносятся изменения временного характера в схемы движения городского общественного транспорта.
Об этом предупредил Департамент транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского горсовета на официальном сайте города.
Так, с 31 августа до 18:00 4 сентября будет временно ограничено движение автотранспорта на эстакаду Морского вокзала (монтаж-демонтаж сцены).
С 17:00 1 сентября до 00:00 3 сентября будет временно прекращено движение автотранспорта по ул. Пушкинской (от ул. Дерибасовской до ул. Ланжероновской), ул. Ланжероновской (от ул. Пушкинской до ул. Екатерининской).
На время проведения праздничных мероприятий с 8:00 2 сентября до 00:00 3 сентября будет приостановлено движение автотранспорта по ул. Екатерининской (от ул. Ланжероновской к Екатерининской площади) и Сабанееву мосту от ул. Гоголя.
С 11:00 до 14:00 2 сентября ограничивается движение автотранспорта по ул. Мечникова, на отрезке между пер. Высоким и ул. Мясоедовской.
На эстакаде Морского вокзала с 13:00 2 сентября до 00:00 3 сентября ограничивается движение транспорта, кроме служебного автотранспорта организаторов и участников гала-концерта.
Также с 17:00 2 сентября до 00:00 3 сентября будет прекращено движение автотранспорта по ул. Приморской (от Военного спуска к Таможенной площади), ул. Канатной угол Карантинного спуска, ул. Бунина угол Польского спуска.
2 сентября с 16:30 будет организована работа транспорта по следующим схемам движения:
- троллейбусного маршрута № 10
— в направлении движения к Пересыпскому мосту — от ул. Пушкинской на ул. Греческую, ул. Ришельевскую (конечная остановка троллейбусного маршрута № 9);
— в направлении движения к ул. Инглези — от конечной остановки троллейбусного маршрута № 9 (ул. Ришельевская) по ул. Ришельевской до ул. Жуковского и далее по маршруту.
- Автобусных маршрутов №№ 110, 120, 190:
— в направлении движения к ж/м «Котовского» — от ул. Польской на ул. Жуковского, ул. Екатерининскую, ул. Ланжероновскую, ул. Гаванную, Военный спуск, ул. Приморскую и дальше по маршрутам;
— в направлении движения к железнодорожному вокзалу — от ул. Приморской на Военный спуск, ул. Гаванную, пер. Маяковского, ул. Преображенскую, ул. Бунина, ул. Польскую и дальше по маршрутам.
- Автобусного маршрута № 210:
— в направлении движения к Пересыпским мостам — от ул. Пушкинской на ул. Жуковского, ул. Екатерининскую, Ланжероновскую, Гаванную, Военный спуск, ул. Приморскую и далее по маршруту;
— в направлении движения к ул. Левитана — от ул. Приморской на Военный спуск, ул. Гаванную, пер. Маяковского, ул. Преображенскую, ул. Бунина, ул. Ришельевскую и далее по маршруту.
Работа транспорта будет организована до 01:00 3 сентября;
- трамвайных маршрутов: №№ 3, 5, 7, 12, 10, 13, 28;
- троллейбусных маршрутов: №№ 3, 7, 8, 9;
- автобусных маршрутов: №№ 145, 148, 185, 20.
Для обеспечения доставки одесситов и гостей города к месту жительства после окончания гала-концерта на Потёмкинской лестнице будет организована целевая подача автобусов по направлениям:
— в направлении движения к ж/м «Котовского» (по просп. Добровольского и ул. Семёна Палия). Место дислокации автобусов — ул. Приморская (от Морвокзала до Военного спуска);
— в направлении движения к ж/м «Таирова», ж/м «Черемушки» (по ул. Космонавтов, просп. Небесной Сотни, ул. Ак. Королёва, Люстдорфской дороге).
Место дислокации автобусов — ул. Приморская (от Морвокзала до пл. Таможенной).
Одесса News разместила программу празднования 226-й годовщины со дня основания города.