Как Одесса отметит свой День рождения

2 сентября Одесса отметит 226-ю годовщину со дня основания города.
По случаю памятной даты распоряжением Одесского городского головы утверждён план мероприятий. п
Традиционно в день рождения Одессы состоится возложение Почётными гражданами города цветов к памятникам: И.М. Дерибасу, Г.Г. Маразли, Атаману Головатому, М.С. Воронцову, основателям Одессы, Дюку де Ришелье.
Официальное празднование Дня города начнётся на Думской площади в 10:00 с поднятия флага города.
В 11:00 на Аллее Звёзд города Одессы (по ул. Ланжероновской) будут открыты плиты с новыми именами.
В 12:00 – открытие мемориальной стены в Преображенском парке с именами первых одесситов — основателей, строителей города и порта.
В 12:30 запланировано торжественное открытие новой входной группы в Одесский зоопарк.
В 20:00 в Летнем театре Городского сада состоится показ спектакля «Белая акация».
Завершится празднование Дня города традиционным гала-концертом на Потёмкинской лестнице (19:00) и праздничным фейерверком.
Кроме того, в течение дня в разных районах города запланированы различные праздничные ивенты.
По традиции, Одесский городской голова поздравит первого новорождённого и всех малышей, появившихся на свет в роддомах города 2 сентября.
ПЛАН мероприятий по празднованию Дня города Одессы в 2020 году
|
№
з/п
|
Заходи
|Місце проведення
|Дата та час проведення
|1.
|
Прем’єра художнього фільму «Одеські Толсті… Хто вони?». Зустріч із творцями стрічки
| Одеська кіностудія
(Французький бул., 33)
|
28 серпня 2020 року
16.00
|2.
|
Чемпіонат м. Одеси з велосипедного спорту-маунтенбайку
|
Траса здоров’я
(велодром «Глечик»)
|
29 серпня – 02 вересня 2020 року
|3.
|Свято Київського району «Сонячна Одеса»
|Меморіал героїчної оборони Одеси 411-ї берегової батареї (вул. Дача Ковалевського, 119А)
|
30 серпня 2020 року
16.00
|4.
|Урочисте відкриття представництва Центру надання адміністративних послуг Одеської міської ради у Суворовському районі міста Одеси
|просп. Добровольського, 106
|
31 серпня 2020 року
12.00
|5.
|Відкриття меморіальної дошки одеському поету, автору одеських шлягерів Морісу Бенімовичу
|
ІІ Християнське кладовище
|
31 серпня 2020 року
12.00
|6.
|
Онлайн-виставка дитячих фоторобіт «Одеса – улюблене місто»
|
Соціальні мережі Фейсбук, Інстаграм, Ютуб (#Одесаулюбленемісто)
|
31 серпня – 05 вересня 2020 року
|7.
|Свято першого дзвоника у закладах загальної середньої освіти міста
|
Заклади загальної середньої освіти міста
|
01 вересня 2020 року
|8.
|Проведення єдиного тематичного уроку «Історія Одеси: минуле та сьогодення»
|
Заклади загальної середньої освіти міста
|
01 вересня 2020 року
|9.
|
Свято Приморського району «Ах, Одеса»:
— святковий концерт за участю дитячих творчих колективів;
— проведення творчих майстер-класів;
— виставка «handmade»
|
Літній театр (Міський сад)
|
01 вересня 2020 року
|10.
|
Свято Малиновського району «Люблю тебе, моя Одесо»
|
парк ім. Горького
(вул. Космонавтів, 17в)
|
01 вересня 2020 року
|11.
|Святково-розважальна онлайн-програма «Одеса – місто сонця» (фестиваль дитячих відеороликів, майстер-класи, інтелектуальні ігри, конкурси малюнків, відеоекскурсії, фотофлешмоби)
|Офіційні вебсайти закладів освіти міста, соціальні мережі Фейсбук, Інстаграм, відеохостинг Ютуб
|
01-05 вересня 2020 року
|12.
|Традиційне покладання Почесними громадянами міста Одеси квітів до пам’ятників:
— Й.М. Дерибасу;
— Г.Г. Маразлі;
— Отаману Головатому;
— М.С. Воронцову;
— засновникам Одеси;
— Дюку де Рішельє
|
вул. Дерибасівська
вул. Маразліївська
Старобазарний сквер
Соборна площа
Катерининська площа
Приморський бульвар
|
02 вересня 2020 року
08.30
|13.
|
Урочиста церемонія підняття прапора міста Одеси
|
Думська площа
|
02 вересня 2020 року
10.00
|14.
|
Урочисте відкриття нових імен на Алеї Зірок міста Одеси
|
вул. Ланжеронівська
|02 вересня 2020 року
11.00
|15.
|Відкриття меморіального музею-стіни у парку Преображенський
|
парк Преображенський
(вул. Новощіпний ряд, 27/1)
|
02 вересня 2020 року
12.00
|16.
|Відкриття вхідної групи до Одеського зоопарку з боку парку Преображенський
|
(вул. Новощіпний ряд, 27/1)
|
02 вересня 2020 року
12.30
|17.
|Публікація відеопривітань до Дня міста Одеси від мерів поріднених міст, делегації яких не зможуть відвідати Одесу в умовах карантинних обмежень
|Офіційний вебсайт Одеської міської ради, сторінка департаменту міжнародного співробітництва та маркетингу Одеської міської ради у соціальній мережі Фейсбук
|
02 вересня 2020 року
|18.
|Свято Суворовського району за ініціативою громадської організації «Дбайливе серце»
|
Центральна алея у гідропарку «Лузанівка»
|
02 вересня 2020 року
15.00
|19.
|Свято Суворовського району за ініціативою громадської організації «Одеські зірки»
|
Площа біля фонтану на Кримському бульварі ріг вул. Академіка Заболотного
|
02 вересня 2020 року
16.00
|20.
|Гала-концерт на Потьомкінських сходах
Святковий феєрверк
|
Потьомкінські сходи
|02 вересня 2020 року 19.00
|21.
|
Вистава «Біла акація»
|
Літній театр (Міський сад)
|
02 вересня 2020 року
20.00
|22.
|Урочисте привітання міським головою Трухановим Г.Л. першого новонародженого та всіх немовлят у пологових будинках, які народилися 2 вересня
|
Пологові будинки міста Одеси
|
03 вересня 2020 року
(за окремим графіком)