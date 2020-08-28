Как Одесса отметит свой День рождения

2 сентября Одесса отметит 226-ю годовщину со дня основания города.

По случаю памятной даты распоряжением Одесского городского головы утверждён план мероприятий. п

Традиционно в день рождения Одессы состоится возложение Почётными гражданами города цветов к памятникам: И.М. Дерибасу, Г.Г. Маразли, Атаману Головатому, М.С. Воронцову, основателям Одессы, Дюку де Ришелье.

Официальное празднование Дня города начнётся на Думской площади в 10:00 с поднятия флага города.

В 11:00 на Аллее Звёзд города Одессы (по ул. Ланжероновской) будут открыты плиты с новыми именами.

В 12:00 – открытие мемориальной стены в Преображенском парке с именами первых одесситов — основателей, строителей города и порта.

В 12:30 запланировано торжественное открытие новой входной группы в Одесский зоопарк.

В 20:00 в Летнем театре Городского сада состоится показ спектакля «Белая акация».

Завершится празднование Дня города традиционным гала-концертом на Потёмкинской лестнице (19:00) и праздничным фейерверком.

Кроме того, в течение дня в разных районах города запланированы различные праздничные ивенты.

По традиции, Одесский городской голова поздравит первого новорождённого и всех малышей, появившихся на свет в роддомах города 2 сентября.

ПЛАН мероприятий по празднованию Дня города Одессы в 2020 году