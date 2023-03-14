В Одессе сменил адрес сервисный центр МВД

С 14 марта меняет адрес территориальный сервисный центр МВД № 5141 Теперь граждане могут получать услуги по регистрации и перерегистрации транспортных средств по новому адресу.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Предоставление сервисных услуг одесситы могут по адресу: ул. Инглези, 15-А. Телефон (048) 753-11-50.

В полиции напоминают, что «сервисные центры МВД работают по принципу экстерриториальности, вы можете обратиться в любой другой центр и получить необходимые услуги. Талоны электронной очереди, полученные через функционал на сайте, остаются действительными! Список сервисных центров МВД Одесской области, график работы и контакты размещены и на сайте«.

Также информируется, что в связи с действием военного положения в Украине и существующей опасностью из-за вероятности ракетных обстрелов и в целях обеспечения безопасных условий для посетителей предоставление административных услуг при воздушной тревоге приостанавливается.

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