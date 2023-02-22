Полицейские Одессы отправили на скамью подсудимых пропагандиста «русского мира»

Правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении 41-летнего, пророссийски настроенного жителя Одессы.

По информации Главного управление Нацполиции в Одесской области, любитель «русского мира» в местном заведении общепита призывал присутствовавших поддержать власть страны-агрессора, называл войну в Украине «освободительной спецоперацией», а Одессу – изначально российским городом. Муж уверял людей, что с наступлением «кремлёвского режима» в Одессе улучшится уровень жизни.

Отмечается, что в коллаборационной деятельности одессита разоблачили сотрудники отделения полиции №2 Одесского районного управления полиции №1.

«На основании собранных улик дознаватели полиции под процессуальным руководством Суворовской окружной прокуратуры города Одессы сообщили фигуранту о подозрении в коллаборационной деятельности, что предусмотрено ч. 1 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины. Речь идёт о публичном отрицании гражданином Украины вооружённой агрессии против Украины и публичных призывах гражданином Украины к поддержке решений и действий государства-агрессора. Признав собранные в ходе дознания доказательства достаточными, полицейские составили обвинительный акт и направили его в суд», – сообщил начальник сектора дознания территориального подразделения полиции Сергей Харламбов.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2023 года под процессуальным руководством прокуроров Одесской областной прокуратуры блогер, житель Одессы заочно уведомлён о подозрении по факту пособничества государству-агрессору.

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