Офис Президента: Зеленский говорил не о «патовой ситуации» на фронте, а о «стагнации»

Президент Украины Владимир Зеленский 3 февраля в интервью итальянскому телеканалу Rai 1 не говорил, что сейчас на фронте в войне России против Украины сложилась «патовая ситуация».

Об этом 5 февраля в Facebook заявил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

Никифоров обратил внимание журналистов на то, что «точность формулировок важна» и глава государства якобы не вёл речь о «патовой» ситуации на фронте (именно так его слова переведены в новости на сайте Rai News).

Спикер акцентировал внимание, что, говоря об итогах летних военных действий, Зеленский заявил, что их морская часть дала «положительный эффект», и Украина смогла восстановить независимый «зерновой коридор», а сухопутная часть контрнаступления завершилась «стагнацией».

Как утверждает Никифоров, речь при этом шла конкретно о контрнаступательных действиях на юге, что, по его словам, «не даёт права в целом описывать ситуацию на фронте как «патовую». Пресс-секретарь Зеленского призвал в будущем «внимательнее подбирать слова», чтобы не поддерживать «деструктивные нарративы».

Он также привёл оригинал ответа Президента Украины.

«Я бы сказал так: морская часть операции дала положительный эффект – мы вытеснили их корабли, Россия потеряла много кораблей, а главное, она потеряла влияние в ЧМ, и мы выстроили «зерновой коридор», независимый от России. Поэтому эта часть, прагматичная часть операции, которая влияла на экономику, бюджет Украины, – мы её провели положительно. Что касается сухопутной линии, вы правы, там стагнация. И это факт, потому что не хватило кое-что. Иногда ты думаешь, что вот эта дата, вот пойдут вперёд. Я считаю, что с точки зрения количества соответствующей амуниции были задержки. А задержки – это и есть просчёт. Но, честно говоря, мы не боремся просто с террористической организацией – мы боремся с террористами, которые являются одной из крупнейших армий в мире», — процитировал Никифоров слова Зеленского из его интервью итальянскому телеканалу.

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