Американский штат Мэриленд передал Одессе 75 аппаратов ИВЛ

Администрация губернатора американского штата Мэриленд передала Украине 150 современных аппаратов ИВЛ в качестве гуманитарной помощи. 75 аппаратов предназначены для больниц Харькова и 75 аппаратов — для Одессы.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Отмечается, что в одесские городские больницы, родильные дома и городской Центр неотложной медпомощи распределены 39 аппаратов ИВЛ, а «остальные аппараты оперативный штаб Одессы принял решение передать нашим соседям и коллегам. Так, в медучреждения Николаева передадут 19 аппаратов ИВЛ и 17 — в медучреждения Одесской области.

«Одесситы выражают глубокую благодарность за важную и своевременную помощь администрации губернатора штата Мэриленд и фонду United Help Ukraine, который обеспечил доставку груза в Одессу», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, на сессии Одесского горсовета в июне 2022 года депутаты поддержали решение об установлении партнёрских отношений между Одессой и Майами и Майами Бич (США).

Фото: «Одесса»

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