За самовольное строительство кафе в охранной зоне Одессы нарушителя ждёт суд

Прокуроры Приморской окружной прокуратуры г. Одессы направили в суд обвинительный акт в отношении жителя Одессы по факту самовольного занятия и застройки земельного участка в охранной зоне.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Следствием установлено, что предприниматель самовольно занял земельный участок площадью 203 м кв по ул. Большая Арнаутская в Одессе, где построил нежилое здание-кафе.

«Мужчина фактически использовал участок без разрешительных документов на землю и строительство, чем нанёс почти 1,3 млн грн ущерба его законному владельцу – территориальной общине в лице Одесского городского совета», — говорится в сообщении.

Отмечается, что указанная земля находится в пределах комплексной охранной зоны Центрального исторического ареала г. Одессы.

В ходе досудебного следствия предъявлен иск о возмещении причинённого уголовным правонарушением вреда.

Также в Приморский районный суд подано исковое заявление об отмене государственной регистрации права собственности и освобождении участка путём сноса самовольно построенного объекта.

Как сообщала Одесса News, в июне прокуроры Малиновской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении жительницы Малиновского района Одессы по факту самовольного занятия и застройки земельного участка по ул. Комитетской.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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