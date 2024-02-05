Полиция расследует обстоятельства смертельного ДТП на ул. Грушевского в Одессе

В результате дорожно-транспортного происшествия вечером 4 февраля на мосту по улице Михаила Грушевского в Одессе погиб пешеход.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

По предварительной информации следственно-оперативной группы по расследованию дорожно-транспортных происшествий, водитель автомобиля BMW совершил наезд на мужчину, когда он пересекал дорогу в неустановленном месте.

«К сожалению, потерпевший получил травмы, несовместимые с жизнью. Водителя проверили на состояние опьянения – он был трезв», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сведения о происшествии следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

В рамках производства полицейские назначили ряд экспертиз. Полные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Одесса News информировала, что 10 января 2024 года в Черноморске Одесской области водитель легкового автомобиля сбил семилетнюю девочку, которая от полученных травм скончалась в больнице.

Фото: Одесское районное управление полиции №1

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