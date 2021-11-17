Полицейский из Белгород-Днестровского приговорён к 6 годам тюрьмы за взяточничество

Инспектор полиции Белгород-Днестровского ОП ГУНП в Одесской области приговорён к 6 годам тюрьмы за взяточничество.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что прокурорами в Белгород-Днестровском районном суде доказано, что полицейский летом 2016 года требовал 10 тысяч гривен взятки от предпринимателя за беспрепятственное функционирование объектов развлекательной инфраструктуры на побережье Чёрного моря.

Приговором суда инспектор полиции признан виновным и приговорён к 6-летнему тюремному заключению с конфискацией имущества.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2021 года 1000 долларов США взятки за ускорение получения гражданства Украины хотела руководительница одного из районных секторов Государственной миграционной службы в Одессе.

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