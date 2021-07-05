Старпома капитана судна подозревают в загрязнении пальмовым маслом Чёрного моря

Доброславской окружной прокуратурой сообщено о подозрении старшему помощнику капитана судна по факту загрязнения моря в пределах внутренних морских вод Украины веществами, вредными для жизни и здоровья людей, вследствие нарушения специальных правил, повлекшее иные тяжкие последствия.

Речь идёт о сбросе с судна Stavander (флаг Tuvalu) в конце апреля прошлого года в акватории морского порта «Южный» 8,5 тонн смеси пальмового масла и пальмового стеарина, о чём писала Одесса News.

Как сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры, установлено, что старший помощник капитана судна, гражданин иностранного государства, имея непосредственные обязанности по контролю за разгрузкой судна Stavander, до начала процедуры разгрузки плотность закрытия грузового танка №1 по левому борту не проконтролировал, в результате чего произошло загрязнение внутренних морских вод Украины смесью.

Подобные действия старпома являются нарушением требований Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов 1973 года.

В результате загрязнения моря государству нанесён ущерб на 65 млн гривен.

Кроме того, прокуроры обратились в Хозяйственный суд Одесской области с иском в интересах государства к судовладельцу Stavander о взыскании причинённых убытков вследствие нарушения законодательства об охране окружающей природной среды.

Для обеспечения иска судовладельцем на депозитный счет хозяйственного суда Одесской области внесено 26,6 миллиона гривен.

Фото и видео: Пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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