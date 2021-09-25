Вместо $1000 одесская чиновница может получить 10 лет тюрьмы

1000 долларов США взятки за ускорение получения гражданства Украины хотела руководительница одного из районных секторов Государственной миграционной службы.

Теперь её будут судить за коррупцию, сообщает Одесская областная прокуратура.

Отмечается, что прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в Николаевский районный суд обвинительный акт в отношении заведующей одного из районных секторов ГУ ГМС в Одесской области по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды.

«Заведующая одного из районных секторов миграционной службы требовала у гражданина Таджикистана 1000 долларов США взятки за согласование и ускорение оформления документов на получение гражданства Украины. Во время передачи взятки руководительницу задержали на её рабочем месте», — говорится в сообщении.

Сейчас обвиняемая отстранена от занимаемой должности.

За это преступление Законом предусмотрено до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщала Одесса News, Одесская областная прокуратура направила в Березовский районный суд обвинительный акт в отношении начальника сектора дознания одного из райотделов полиции в Одесской области за взяточничество.

Фото: Пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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